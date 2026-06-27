CYBERJAPAN DANCERSのHARUKAが、写真集「旬撮GIRL Vol.30」(扶桑社)に登場した。 【写真】ご立派です！自慢のF砲 舞台は行きつけのスナック。眠りから覚めた女性から起きた美女から「このあと、どうする？」と声をかけられ…。「シングルベッドで愛が生まれる」をテーマにグラビアを展開する。 シングルベッドの上でシースルーの上着を羽織りながら、自慢の“バズーカ級”F砲を堂々と見せつける
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