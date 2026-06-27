記事ポイント石田純一氏にインタビューを実施人と関わりながら続く人生観を紹介シニア世代を支える制度にも言及 More Beautiful Lifeが石田純一氏にスペシャルインタビューを行いました。人生は終わる準備ではなく、人と共に続いていくものという考え方が語られています。シニア世代をどう過ごすかを考えるMore Beautiful Lifeの取り組みも紹介されています。 More Beautiful Life「スペシャルインタビュー」