記事ポイント銀座 AOIの和風ソースとフレンチドレッシング初商品化銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング各1本入り3,000円銀座 AOI・浅草橋 生姜キング店頭販売の特製ギフトボックス入り AOIが「銀座 AOI 特製ソース＆ドレッシング ギフトセット」を発売します。東京・銀座のハンバーグ専門店「銀座 AOI」と系列店「浅草橋 生姜キング」の店頭で販売される、特製ギフトボックス入りの2本セットです。看板メニューを支える「激う