歌手の長渕剛（69）が27日放送のフジテレビ「MUSIC FAIR」（土曜後6・00）に出演し、“癒やしアイテム”について明かした。番組MCの女優・仲間由紀恵から「癒やされる時間はありますか？」と聞かれ、「コーヒー」と即答。「僕、コーヒー大好きなのよ。コーヒー屋でマスターが自分でガスコンロの上で焼いてらっしゃる自家焙煎の豆をちょうだいいたしましてね、どんなに忙しい時でもステージの前でも1滴ずつ湯を垂らしてドリップ