日本ハム４−２西武（パ・リーグ＝２７日）――日本ハムが接戦を制した。六回に吉田のソロで追いつき、九回に奈良間の適時二塁打などで勝ち越した。西武は隅田が九回途中まで粘投したが、最後に力尽きた。◇楽天５−１オリックス（パ・リーグ＝２７日）――楽天が４連勝。六回、村林、平良の連続適時打で先行。八回は堀内の適時二塁打、辰己の２点打で突き放した。オリックスは紅林のソロによる１点のみで３連敗。◇２７日の