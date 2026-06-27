◆パ・リーグオリックス１―５楽天（２７日・ほっともっと神戸）オリックスは、楽天の大ベテラン・岸をスイスイと泳がせてしまった。７回まで紅林の９号ソロによる１点だけ。岸田護監督は「本当にナイスピッチングでしたね。いいピッチングをされました」と脱帽した。上半身のコンディション不良で離脱していた森友は「３番・ＤＨ」で復帰し、４打数無安打。「けがのところは大丈夫そうですし、ここからじゃないですか」と