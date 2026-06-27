JRAは6月27日、福島2R（3歳未勝利・ダ1700m）で1位入線したスターツトゥデイに騎乗した坂井瑠星騎手に対し、最後の直線コースで内側へ斜行したとして過怠金3万円の制裁を科したと発表した。このレースでは、2位入線したテンオンスゴールドの江田照男騎手が、最後の直線コースにおけるスターツトゥデイの進路の取り方について、降着の裁決を求める申し立てを行った。スターツトゥデイは到達順位通り1着確定審議の結果、着順を