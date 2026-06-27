中国・北京で26日、小型の飛行機が高層ビルに突っ込み、中国当局の発表によりますと、操縦士1人が死亡しました 。中国当局によりますと26日午後6時前、小型機が北京市内の高層ビルに衝突しました。この衝突で、小型機の操縦士1人が死亡、また13人が巻き込まれてけがをし、病院で手当を受けているということです。小型機には、操縦士のみが乗っていたということです。現場は北京の中心部で最も高い108階建ての高層ビルで、小型機は