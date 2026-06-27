6月28日（日）夜6時30分から「テレ東音楽祭 2026夏」を放送！【動画】「テレ東音楽祭 2026夏」お気に入り登録はこちら！2014年の放送開始から今回で16回目を迎える「テレ東音楽祭」。今年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送でお届け！（※一部事前収録あり）MCを深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜が、進行を田中瞳アナウンサーが務めます。【タイムテーブルを発表！】★18時台に登場する