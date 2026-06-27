モデルでタレントの藤田ニコル（28）が27日、パーソナリティーを務める「藤田ニコルのニコニチ」（土曜後9・00）に出演。エゴサーチついて語った。今回は第1子出産後に仕事復帰となるラジオの放送。冒頭ではピンチヒッターを務めたタレントらに感謝しつつ、ファンに向け「本当にお待たせしました、ありがとうございました」と伝えた。自身のXでも過去に「エゴサやめる時は多分この先もこなそう」と公言するほど、日々欠か