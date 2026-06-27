◆パ・リーグ西武２―４日本ハム（２７日・ベルーナドーム）西武・隅田知一郎投手は８回２／３を１１奪三振、９安打４失点と熱投も、７勝目はお預けに。「僕の責任。見ての通りです。終盤に点を取られたのが全て」と４敗目を喫し唇をかんだ。１―１の同点の９回１死二塁で奈良間に右翼線へ勝ち越しの二塁打を浴びると、帽子をグラウンドに投げ捨てて自身への怒りをあらわに。２死二塁となってからは、水野に中堅手の頭上を越