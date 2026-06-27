小倉競輪場の「競輪ワールドシリーズ」は2日目を終えた。初日快勝のエレセ・アンドルーズ（26＝ニュージーランド）が6Rに登場。初日同様にバックで力強く伸び、追走して食らいつく石井寛子を悠々と振り切って連勝だ。「いいレースができた。初日より少し待とうと思った。それが良かった」と、レースを重ねつつ余裕が出てきた感じがある。競技とは明らかに異なる日々を過ごしているはずだが、心配する声にこう答えた。「い