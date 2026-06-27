◇パ・リーグ日本ハム4―2西武（2026年6月27日ベルーナＤ）日本ハムは前夜のサヨナラ負けの悪夢を払しょくする逆転勝利。この日は1―1の同点から田中正義、島本と勝ちパターンを積極的に投入して勝利を引き寄せた。新庄剛志監督（54）は「同点で誰行くかは難しいんですよ。今日は結果こうなったから良かったけど、こうじゃなかったら、ボロクソ言われる(笑い)。結果見て、いろいろ言うのは簡単ですけど。いいんですよ。