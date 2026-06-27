日本―マオリ・オールブラックス前半、攻め込む日本フィフティーン＝パロマ瑞穂スタジアムラグビーの強化試合、リポビタンDチャレンジカップは27日、愛知・パロマ瑞穂スタジアムで行われ、日本代表はニュージーランドの先住民マオリ系の選手で構成するマオリ・オールブラックスに31―38で敗れた。前半はSO伊藤龍（明大）のキックパスなどから4トライを挙げ、24―7で折り返した。後半は1トライにとどまり、相手に5トライを許