【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・吉村貢司郎―中日・金丸夢斗（１７時・神宮）◆ＤｅＮＡ・石田裕太郎―巨人・井上温大（１８時１５分・横浜）◆広島・岡本駿―阪神・高橋遥人（１４時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆西武・渡辺勇太朗―日本ハム・福島蓮（１８時・ベルーナドーム）◆ロッテ・小島和哉―ソフトバンク・松本晴（１７時・ＺＯＺＯマリン）◆オリックス・九里亜蓮―楽天・藤井聖（１６時・