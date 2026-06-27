6月25日で没後17年になるマイケル・ジャクソン。甥のジャファー・ジャクソンがマイケルを演じた映画が「本人そっくり」と話題に。映画では描かれなかった数々の伝説を振り返る―。【写真】ミッキーを“アテンド役”に、ディズニーを貸切にするマイケル映画『Michael／マイケル』が6月12日に全国390の劇場で公開された。初週末3日間で動員67万人・興行収入10・9億円を記録。全世界興行収入も約9億3000万ドル（約1500億円）を突破