◇プロ野球パ・リーグ楽天5-1オリックス（27日、ほっと神戸）楽天は岸孝之投手の好投で4連勝を飾りました。先発の岸孝之投手は序盤からテンポのいいピッチングを披露、5回までオリックス打線を1安打に抑えます。打線は6回、2アウトから連打で1塁2塁とすると村林一輝選手がタイムリー、さらに平良竜哉選手も続きこの回4連打で2点を奪います。そのウラ、岸投手は先頭の紅林弘太郎選手にホームランを浴び1失点。それでも失点はこのホ