ＪＲＡ小倉競馬場は６月２７日、１２Ｒ終了後に撮影したジョッキーハイタッチ会のリール動画をＳＮＳに投稿した。ハイタッチ会は今村聖奈騎手から始まり、川田将雅騎手で締める１８秒程度の動画をアップ。「ハイタッチ目線もお届けします是非お楽しみください」のメッセージが添えられている。抽選で４００人が参加できたジョッキーと触れ合える貴重なイベントに「これ、めっちゃ羨ましすぎる」「聖奈ちゃんから始まって、