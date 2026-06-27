ボートレース住之江のヴィーナスシリーズ第7戦「アクアクイーンカップ」は4日目を終えた。今井美亜（35＝福井）は予選最終走の4日目9R、2コースからターンを漏らし4着に敗れた。「試運転の感じは“来た”と思ったんですけどね」と唇をかんだ。得点率は7.67で準優は9R3号艇となった。「予選最後に勝てば準優1枠だったんですが」と悔やんだが「2着には入りたい」と、すぐに前を向いた。再調整を施して上位の足に戻せるかが勝負