オリックス戦に先発した楽天・岸＝ほっともっと神戸楽天は岸が変化球を巧みに使い、7回を紅林の一発による1失点の無四球で2勝目。チームの4連勝に貢献した。0―0の六回に村林、平良の連続適時打で2点を奪い、八回に堀内の適時二塁打などで3点を加えた。オリックスは3連敗。