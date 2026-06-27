メ～テレ（名古屋テレビ） 暑い季節を乗り切ろうと、あずきたっぷりの「あずきバー」を無料配布するイベントが名古屋市港区で行われました。 三重県津市に本社がある井村屋は、7月1日を「井村屋あずきバーの日」としていて、27日は名古屋市港区の「ららぽーと名古屋みなとアクルス」で、あずきバー約4000本が無料で配られました。 スペシャルゲストとして元中日ドラゴンズの岩瀬仁紀さん