モデルの森星さん（34）が2026年6月17日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。森星さんの祖母はファッションデザイナーの森英恵さん、姉はタレントでモデルの森泉さん。背中が大きく開いたデザイン森さんは、真紅のドレスを着こなしたショットを含む10枚の写真と動画を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、背中が大きく開いたデザインの、タイトな深紅のドレスを着用。ドレスに合わせ赤い手袋をつけてい