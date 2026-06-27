◆パ・リーグオリックス１―５楽天（２７日・ほっともっと神戸）楽天・岸孝之投手（４１）が７回３安打１失点の好投で今季２勝目、通算１７２勝目を挙げた。チームは吉井理人監督が就任してから初の４連勝を飾った。初回からテンポの良さが際立った。先頭の西川から７者連続で初球ストライク。３ボールになっても動じず四死球はゼロ。安定感抜群だった。最速は１４２キロ。直球はほとんどが１３０キロ台後半だったが、１０