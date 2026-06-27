◆パ・リーグオリックス１―５楽天（２７日・ほっともっと神戸）オリックスが３連敗で、今季初めて月間負け越しを喫した。５回まで両チーム無得点で試合が進み、先発・エスピノーザが６回に２失点。直後に紅林の９号ソロで１点差に迫ったが、８回に３番手・寺西が３失点と崩れた。最下位・楽天に苦杯。試合のなかった５位のロッテが２ゲーム差に迫ってきた。３、４月は１７勝１０敗。５月も１３勝１２敗と貯金をつくってきた