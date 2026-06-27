9回日本ハム1死二塁、奈良間が右翼線に勝ち越し二塁打を放つ＝ベルーナドーム日本ハムは1―1の九回に奈良間の右翼線への適時二塁打で勝ち越し、水野の適時三塁打などでさらに2点を加えた。1回無失点の島本が2勝目。西武は八回まで好投していた隅田が九回につかまった。打線も好機での決定打を欠いた。