北京市内の高層ビルに26日、小型の航空機が衝突した事について、中国当局はパイロット1人が死亡したと発表しました。落ちてくる破片。なかには翼のようなものも確認できます。これは26日、中国のSNSに投稿された映像です。香港メディアは小型機が高層ビルに衝突したと報じていましたが、中国当局やメディアは一切発表していませんでした。しかし、発生から1日たった27日午後、中国当局は、2人乗りの小型機が高層ビルに衝突し、乗っ