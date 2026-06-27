離婚をすることが決まりまして……▶▶この作品を最初から読む2026年4月より始まった「共同親権」。「子どもにとっての最善の利益を実現するため」に、離婚後にも父母双方が親権を持つことで、子どもへの監護・教育・財産管理などが互いに可能となる法改正です。しかし制度が変わっても、心のほうはどうでしょうか。真面目で正論を振りかざす夫との生活に限界を感じ、年長の娘を連れて離婚を決意した薫も、この法改正に