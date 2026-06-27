【その他の画像・動画等を元記事で観る】 osageの全国ワンマンツアー『osage ONE MAN TOUR 2026 「Look ALive」』の開催が決定。新曲「さよならについて」のリリースも発表された。 6月27日に東京・Spotify O-WESTにて行われた東名阪2マンツアー『AGE AGEトゥナイト2026』のファイナル公演でアナウンスされた。 ■全国ツアーは宮城、東京、愛知、福岡、広島の5会場5公演で開催 全国ツアーは