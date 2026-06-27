27日午後0時半ごろ、愛媛県西条市の加茂川付近から無言の110番があり、駆け付けた警察官が溺れている人を発見。「スタンドアップパドルボード（SUP）」をしていた男性2人の死亡が確認された。雨で川が増水していたという。