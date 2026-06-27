◇パ・リーグ西武2ー4日本ハム（2026年6月27日ベルーナD）4月23日に腰の手術を受けた西武・外崎修汰が1軍に復帰。3打数1安打だった。「6番・DH」で4月9日のソフトバンク戦以来のスタメン出場。5回に先頭打者で左前打を放った。「想定よりもすごく順調に回復した。気合が入る」と語っていた33歳のベテラン。首位を走るチームに加わり「自分がもっと勢いを与えられるように、しっかり準備していく」と意欲を燃やした。