◆ファーム・リーグ阪神―巨人（２７日・ＳＧＬ）巨人・山瀬慎之助捕手が２軍戦での３号ソロを放った。「８番・捕手」で出場し、４―１の９回１死走者なし。西勇から粘って１１球目、内角変化球を完璧に仕留めると、高々と舞い上がった打球は左翼防球ネットに直撃した。今季は開幕１軍だったが、４月２０日に２軍降格。虎視眈々（たんたん）と再昇格を狙っている。