◇ファーム・リーグ巨人―阪神（2026年6月27日SGL）2年ぶりに日本球界に復帰した巨人・小笠原慎之介投手（28）が27日、ファーム・リーグの阪神戦（SGL）に6回から2番手として登板。移籍後初の実戦登板は3回を投げ3安打1失点、4奪三振だった。直球の最速は148キロだった。立ち上がりは先頭・元山に四球を与えたが続く立石を132キロチェンジアップで空振り三振。しかし、2死二塁からディベイニーに中前打を浴びて1点を失っ