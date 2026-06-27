「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（24）が27日までに自身のインスタグラムを更新。食事中のショットを公開した。「撮影合間にまねねと食べた日」と書き出しためるる。焼き鳥を持った姿をアップした。「ドンキーコングした日（私がドンキーまねねがディディー）」とつづってマネジャーと遊んだゲームの様子も披露した。ファンからは「かわいすぎ！！」「合間の美味しい食事は大切だよね」「めるちゃ楽しそうにしてる