◇パ・リーグ西武２―４日本ハム（2026年6月27日ベルーナＤ）西武が逆転負けを喫した。先発の隅田は。切れのあるカーブを武器に17試合安打中、3試合連続本塁打中のレイエスを3打数無安打に抑え込むなど、1失点で9回を迎えた。ここで1死二塁とすると、奈良間に左翼線を破る勝ち越しの二塁打を浴びた。さらに水野にも中越え三塁打で3点目を奪われ、隅田は降板。完投目前で悔しい4敗目を喫した。打線は3回に無死満塁か