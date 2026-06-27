広島３―２阪神（セ・リーグ＝２７日）――広島は同点の八回、坂倉が決勝の適時打。五回以降に登板したターノックら救援陣が反撃を許さず、接戦を制した。阪神は村上が力投するも、終盤の拙攻が痛かった。◇２７日のＤｅＮＡ―巨人（横浜）、ヤクルト―中日（神宮）は雨天中止となった。