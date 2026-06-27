◇パ・リーグ日本ハム４―２西武（2026年6月27日ベルーナＤ）日本ハムが逆転勝利。前夜のサヨナラ負けの悪夢を振り払って貯金は今季最多タイ「8」に戻した。1点を追う6回、吉田が2試合で3発目となる左越え4号ソロで一度は追き、9回1死二塁で奈良間が相手先発・隅田から勝ち越しの左線二塁打を放った。さらに2死二塁で水野が中越え適時打を放った。今季2度目の先発・山崎は3回無死満塁のピンチを1失点にとどめるなど