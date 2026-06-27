2026W杯、日本代表はグループFに入り、1勝2分勝ち点5で決勝トーナメント進出を決めた。オランダ、スウェーデンとはドロー、チュニジア相手には4ゴールを挙げる快勝を飾った。チュニジアはアフリカ予選を首位通過した堅守のチーム。それが彼らの前評判だったが、3試合終わって3連敗。ゴール数は2、失点数は12と前評判通りにはいかなかった。チュニジアは初戦でスウェーデンと対戦し、1-5の大敗を喫した。監督交代を決断したが、状況