◆パ・リーグ西武２―４日本ハム（２７日・ベルーナドーム）日本ハムが首位・西武に逆転勝ちし、貯金を今季最多タイの８とした。首位とのゲーム差を４に縮めた。打線は０―１の６回に、吉田が２試合連続となる４号ソロを放ち同点に追いつき、９回１死二塁、奈良間が右翼線に適時二塁打を放ち勝ち越しに成功した。さらに水野も中越えの適時三塁打を放つなどして突き放した。先発の山崎は０―０の３回無死満塁、カナリオの遊