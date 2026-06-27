◆パ・リーグ西武２―４日本ハム（２７日・ベルーナドーム）首位・西武の隅田知一郎投手は８回２／３を９安打４失点と熱投を見せるも、打線の援護に恵まれず７勝目はお預けに。雨天中止で試合のなかった２位・ソフトバンクとのゲーム差は１・５に縮まった。１―１の同点の９回、先頭の野村に中前安打、続く細川に三犠打を決められ１死二塁。ここで打席に入った奈良間に初球を捉えられ、右翼線への勝ち越しの二塁打を浴びると