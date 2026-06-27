イラン・シリク地区で現地時間6月26日深夜、爆発音が響きました。米軍中央司令部は直後にSNS上で、イランに対する攻撃を実施したと発表し、ホルムズ海峡を通過する商船への攻撃事件に対する「強力な対応」であると説明しました。米軍はこれに先立ち、今回の攻撃映像を公開しています。米国とイランが了解覚書に署名して以降、米軍がイランへの攻撃を行ったのは初めてです。 イラン革命防衛隊は現地時間27日未明に声明を発表し、今