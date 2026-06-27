第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の高知大会の組み合わせ抽選会が２７日、行われた。２４チームが出場。７月１１日に開幕し、順調に日程が消化されれば、決勝は７月２５日に行われる。混戦模様も四国大会準Ｖの高知商が優位か。最速１４８キロ右腕・北添を中心に小原、河野の強打の中軸を擁し、８年ぶり聖地を目指す。明徳義塾は投手陣が復調気味で、続木、里山の打線がもり立てる。１５１キロ右腕