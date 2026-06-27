◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・ほっともっと神戸）楽天・村林一輝内野手が均衡を破る一打を放った。０―０の６回２死からマッカスカー、黒川の連打で回ってきた一、二塁の好機で、真ん中に入ってきたツーシームを中前にはじき返した。「岸さんがめちゃくちゃ頑張っているので先制することができてよかったです」。一塁上で誇らしげに右拳を掲げた。なおも一、二塁とチャンスは続き、平良も右前適時打をマーク。「ゾ