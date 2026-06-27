◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・ほっともっと神戸）オリックス・杉沢龍外野手がアクシデントに見舞われたが、強行出場する根性を見せつけた。８回１死一、二塁で楽天・堀内の右中間への打球にダイビング。グラブには当てたが、白球がこぼれると、その後、左腕が体の下敷きになって落下。左脇腹付近を痛めたとみられたが、ベンチに下がった後、再びグラウンドに登場。場内から大きな拍手が降り注いだ。