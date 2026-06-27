広島・坂倉将吾捕手（２８）が２７日の阪神戦（マツダ）の８回、一死一、三塁で決勝の右前適時打を放ち、チームを３―２の逆転勝利へ導いた。首位・阪神との接戦を制し、広島は４月１７日以来の４位に浮上した。２度追いついて迎えた８回、先頭・名原がこの日４安打目となる右前打で出塁。菊池が犠打を決め、野間の左前打で一死一、三塁と好機が広がり、４番に勝負どころで打席が巡ってきた。「あそこまでみんな頑張って２対２