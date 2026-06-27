平井ことが、最新イメージDVD『平井こと色んなことしようよ』（竹書房）を6月26日にリリース。彼女の魅力は、端正なルックスと均整の取れた抜群のプロポーションだ。今作ではそのビジュアルがさらに高いクオリティで磨き上げられている。 平井こと ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. これまでの王道の可愛らしさに加え、今回は大人の色気にも大胆に挑戦した。身体のラインを強調