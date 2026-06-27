SNSのインプレッション（表示回数）やいいねの数を買うことができるという「農場」ビジネス。関係者を取材すると、「テスト」と書かれただけの投稿が、わずか6分で100万インプレッションに到達した。いわゆる「バズる」状態を人為的に作り出すことができるこのビジネスが、選挙で悪用されるとどんな懸念があるのだろうか？【画像で見る】「テスト」だけの投稿が6分で100万回表示…SNS操る「農場」ビジネスとは？6分でインプレッシ