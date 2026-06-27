「お菓子をたくさん食べている自覚はなかったんです」と振り返るのは、都内在住のUさん（44歳・事務職）。ケーキやスナック菓子を頻繁に食べていたわけではないのに、体重は少しずつ増加していました。原因を振り返る中で見えてきたのが、飴やチョコを“なんとなく口にする習慣”です。空腹ではない時に食べるクセを見直した結果、間食の回数が減り、５ヶ月で−４kgにつながったといいます。電話の後は必ず飴を口にしていたUさんは