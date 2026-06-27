「同じショートヘアなのに、なぜかおしゃれに見える人がいる」「短くしたのに思ったほどアカ抜けない」という風に感じていませんか？ショートヘアは長さが短い分、顔まわりやシルエットの違いが印象に大きく影響するもの。特に2026年夏は、ただ短くするだけではなく、“軽さと抜け感をどう作るか”がポイントです。今回は、ショートヘアでアカ抜ける人とアカ抜けない人の差を解説します。顔まわりに“流れ”がある今季のショートヘ