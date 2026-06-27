「ダイエット中はフルーツも控えた方がいいの？」「果糖は太りやすいと聞いたことがある」そんな疑問を持ったことはありませんか？果物は体に良いイメージがある一方で、「糖質が多いから太るのでは」と不安に感じる人も少なくありません。しかし、40代以降のダイエットで大切なのは、食べる・食べないの二択で考えることではなく、無理なく続けられる習慣を作ることです。今回は、フルーツとの上手な付き合い方について紹介します