6月22日～26日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 三協立山東Ｐ 26/ 5100800 700.0 6/26 スターシーズ東Ｓ 27/ 2900 110022.2 6/25 ※単位：経常利益は百万円、修正率は％ ※業績予想が